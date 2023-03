Calciomercato Juventus, il lungo addio di Kanté: conferma ufficiale

La Juventus non molla N’Golo Kanté ma arriva il ribaltone: il punto sulla situazione del centrocampista francese

La Juventus continua a monitorare da vicino i prossimi obiettivi di mercato e tra questi tiene banco il nome di N’Golo Kanté.

Fonti vicine al Liverpool hanno sottolineato un interessamento della squadra di Klopp nei confronti di Kanté, in vista di una rivoluzione a centrocampo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il suo contratto col Chelsea è in scadenza a giugno 2023 e non è ancora stata raggiunta l’intesa tra le parti per il rinnovo. I ‘Blues’ devono risolvere diverse situazioni interne, tra cui quella relativa a Mason Mount (altro giocatore nel mirino della Juventus). Al momento, però, i dialoghi col trequartista inglese si sono bloccati e per questo la questione Kanté diventa di fondamentale importanza per il club londinese. Il francese ha collezionato solo due presenze con il Chelsea in questa stagione, dopo essersi infortunato al bicipite femorale all’inizio del nuovo campionato. Infortunio che lo ha costretto anche a saltare il Mondiale in Qatar con la Francia.

Juventus, Liverpool in vantaggio su Kanté

Kanté è un giocatore che la Juventus segue ormai da tempo e che in passato era stato vicino anche al trasferimento all’Inter.

Adesso, però, l’ago della bilancia pende dalla parte del Liverpool che ha esigenza, tanto quanto la Juve, di rivoluzionare il centrocampo. L’ex calciatore inglese del West Ham, Frank McAvennie, ha insistito sul fatto che N’Golo Kanté potrebbe giocare ovunque. In un’intervista esclusiva a ‘Football Insider’, l’ex attaccante britannico ha affermato che il problema più grande del centrocampista francese riguarda la preoccupazione per gli infortuni. McAvennie ha parlato del possibile approdo di Kanté al Liverpool e del suo possibile adattamento al sistema di Klopp: “Penso che potrebbe giocare ovunque. Ma la domanda è se qualcuno lo prenderebbe o no, visti i tanti infortuni”.

McAvennie ha proseguito, analizzando il problema del centrocampo dei ‘Reds’: “Il centrocampo del Liverpool deve essere stravolto. Sono un grande fan di Henderson e Fabinho, ma si fanno vedere. Se guardiamo ai giocatori che vanno in panchina nei ‘Reds’ e quelli che vanno in panchina nel Manchester City… Milner è stato una pedina fondamentale per Klopp ma se è il massimo che porti in panchina, vuol dire che la rosa è un pò scarna. Il Liverpool deve risolvere questo aspetto“.