Addio Juventus, il Liverpool chiude i giochi: affare a cifre monstre

Come viene comunicato dal portale inglese di ‘footballinsider247’, il Liverpool di Jurgen Klopp sembra essere pronto a chiudere la trattativa per uno dei profili più seguiti dai bianconeri nel mercato invernale.

Alexis Mac Allister, centrocampista argentino del Birighton, nonostante qualche mese fa fosse la Juventus ad avere il vantaggio nella corsa al giovane talento sudamericano, adess, si legge dal portale inglese il Liverpool di Klopp avrebbe tutte le carte giuste per convincerlo al trasferimento.

Calciomercato Juventus, Mac Allister al Liverpool: Klopp decisivo

Mac Allister, che attualmente gioca per il Brighton & Hove Albion, è stato a lungo seguito dalla Juventus, che aveva espresso un forte interesse su di lui vista anche l’ottima performance offerta durante tutto il Mondiale in Qatar che ha consacrato la sua squadra, poi, campione del Mondo.

Tuttavia, secondo le ultime voci di mercato, sembra che il Liverpool sia riuscito ad aggirare la concorrenza bianconera e ad avvicinarsi alla firma del giocatore per l’estate. Mac Allister, che è stato uno dei migliori giocatori del Brighton & Hove Albion in questa stagione, sarebbe una grande aggiunta per il Liverpool di Klopp. Dotato di una grande tecnica individuale e di una grande visione di gioco, l’argentino potrebbe essere l’elemento che manca alla squadra dei Reds per migliorare il proprio attuale rendimento, certamente al di sotto delle aspettative iniziali. Il Liverpool sta vivendo una stagione altalenante, con alti e bassi in campionato e un’eliminazione prematura dalla Coppa di Lega. Tuttavia, Klopp è determinato a riportare la sua squadra ai vertici del calcio europeo, e l’acquisto di Mac Allister potrebbe essere una mossa importante per raggiungere questo obiettivo. Resta da vedere se l’acquisto di Mac Allister si concretizzerà, ma sembra che il Liverpool sia pronto a fare un’offerta importante per il talento argentino.