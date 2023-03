Cambia squadra ma non campionato: Juve-Mount, la svolta

Mount, che ha solo 22 anni, è stato uno dei migliori giocatori del Chelsea nelle ultime due stagioni, con prestazioni eccezionali in campo sia in Premier League che in Europa. Non sorprende, quindi, che diverse squadre abbiano messo gli occhi su di lui in vista della prossima finestra di mercato estiva. Tuttavia, nonostante le varie indiscrezioni che lo vedevano come possibile rinforzo per la Juventus, sembra che Mount abbia deciso di rimanere in Premier League e il Manchester United sia attualmente in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Secondo diverse fonti di mercato, i Red Devils sono pronti ad offrire una somma considerevole per portare il giovane talento inglese ad Old Trafford.

Mount potrebbe essere un’aggiunta importante per la squadra di Ten hag, che sta cercando di rinforzare la propria rosa per competere sia in Premier League che in Europa. Il giovane talento inglese sarebbe un’ottima scelta, grazie alla sua grande tecnica individuale, alla sua visione di gioco e alla sua capacità di segnare gol decisivi. Il Chelsea, d’altra parte, potrebbe essere dispiaciuto di perdere uno dei suoi giovani talenti più promettenti, ma la squadra di Potter ha dimostrato di essere in grado di sviluppare e far emergere altri giocatori di talento, in specie dopo il prestito di Felix.