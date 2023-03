Altro che 40 partite: firma subito con la Juventus

Altro che 40 partite: il club bianconero presto dovrà prendere una decisione riguardo ai giocatori in scadenza di contratto.



Se fino a qualche settimana fa era scontato, adesso non lo è più. I piani sono cambiati e gli ultimi incontri di mercato hanno sparigliato le carte e rimesso tutto in discussione. Il suo addio, che prima era certo, adesso sembra meno probabile che mai.

Massimiliano Allegri vuole includerlo a tutti i costi nei progetti futuri della Juventus, per cui la dirigenza si è vista costretta a ripensarci. Alla luce di queste ultime evoluzioni, Alex Sandro potrebbe continuare a vestire la maglia bianconera per almeno un’altra stagione. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato sufficiente che il terzino brasiliano raggiungesse la 40esima presenza in squadra, per guadagnare in automatico altri 12 mesi di contratto all’ombra della Mole.

Altro che 40 partite, la quota rinnovo di Alex Sandro potrebbe scattare molto prima

Per il momento ne ha collezionate solamente 28, per cui, in teoria, non si sarebbe potuto appellare alla quota rinnovo. Questo sebbene tenerlo per un altro anno potrebbe in effetti fare comodo un po’ a tutti.

Il nazionale verdeoro ha esperienza, le sue prestazioni sono in crescendo, sembra aver superato il momento difficile e, soprattutto, si sta dimostrando molto utile nel reparto difensivo, ora che il tecnico non può contare su un centrale mancino. Potrebbe tuttavia non essere necessario, stando agli ultimi rumors, che Alex Sandro arrivi a quota quaranta presenze, perché il rinnovo scatti in automatico. A riferirlo è il giornalista, esperto di Juventus, Romeo Agresti, che ha raccontato le ultime novità a Juventibus: “Ho parlato con alcune persone – ha affermato – che mi hanno detto che la “quota rinnovo” per Alex Sandro non sia 40 partite ma molto meno. Forse la Juventus tenterà di proporre un rinnovo alla Cuadrado, spalmando l’ingaggio”. Non è ancora detta l’ultima parola, insomma. E l’addio del brasiliano, a questo punto, potrebbe essere “congelato” per 12 mesi ancora.