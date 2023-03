Cinque punti di penalizzazione alla Juventus: così “riscrivono” la sentenza

Cinque punti di penalizzazione alla Juventus, la “previsione” del giornalista lascia tutti a bocca aperta: ecco cosa potrebbe succedere.

Ci sono volute più di cento pagine, perché i legali della società bianconera potessero spiegare per filo e per segno perché la sanzione che si è abbattuta sul club debba essere cancellata con effetto immediato. I punti affrontati nel ricorso al Collegio di garanzia presso il Coni, contro la penalizzazione di 15 punti inflitta al club, sono i più disparati.

Si va dalla tardività della richiesta all’inammissibilità della revocazione chiesta dal procuratore Chiné, da un presunto difetto nel diritto di difesa al fatto che la sanzione in questione abbia punito un illecito non previsto dal codice. Questo è in sostanza il contenuto dell’impugnazione presentata dai legali del club torinese. Adesso bisognerà attendere i tempi necessari per le controdeduzioni. Una volta che saranno state prodotte, scoccherà l’ora della discussione. Che potrebbe avere luogo, su per giù, tra la fine del mese di marzo e l’inizio di aprile. Difficile immaginare gli scenari futuri, ma non per Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che ha azzardato in tal senso una previsione.

Cinque punti di penalizzazione alla Juventus, la teoria di Criscitiello

“Nel disastro generale – ha scritto sul sito dell’emittente televisiva che dirige – Allegri rischia di salvare sempre le sue stagioni. Ovviamente cambierà tutto tra fine marzo e inizio aprile quando sapremo se il -15 resterà o sarà abolito”.

“Questo non dipende da Allegri – ha proseguito Criscitiello – Ricordiamo anche la terza opzione: il collegio di garanzia del Coni contesta alla Corte federale le motivazioni e chiede di riformulare la pena. Ecco che quel -15 potrebbe diventare anche -5, ad esempio. La Juventus – conclude, convintissimo della sua teoria – punta tutto sul Coni e politicamente ha fatto i passi giusti. Il Coni può ribaltare tutto perché la sentenza della Corte Federale è stata scritta con i piedi”. A sentir lui, quindi, il Collegio di Garanzia del Coni potrebbe essere inaspettatamente clemente e concedere la grazia alla Juventus. Avrà ragione lui?