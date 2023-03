Calciomercato Juventus, la conferma è ufficiale: lo liberano per 10 milioni

Calciomercato Juventus, parla l’agente del giovane calciatore che si sta mettendo in mostra in Serie A. Ecco il suo sogno.

Marzo sarà un mese cruciale per la Juventus, ancora impegnata su tre fronti. Gli uomini di Massimiliano Allegri, in attesa di conoscere l’esito del ricorso in merito alla penalizzazione di quindici punti decisa dalla giustizia sportiva, vogliono continuare a vincere più partite possibili. Domenica il match dell’Olimpico con la Roma sarà un altro importante banco di prova dopo le quattro vittorie consecutive con Salernitana, Spezia, Fiorentina e Torino.

Senza dimenticare che Szczesny e compagni dovranno concentrarsi i propri sforzi anche sull’Europa League, competizione che può regalare l’accesso alla Champions nel caso in cui la Signora non dovesse arrivare tra le prime quattro. Superato lo spareggio contro i francesi del Nantes, adesso i bianconeri se la vedranno con i tedeschi del Friburgo negli ottavi di finale. Giovedì prossimo è in programma la gara d’andata allo Stadium, dopo sette giorni il ritorno in Germania. Tenere alto il livello della concentrazione è dunque indispensabile per provare a portare a casa almeno un trofeo. Che sarebbe un’impresa tutt’altro che banale in una stagione costellata di problemi, sia dentro che fuori dal campo.

Calciomercato Juventus, l’agente di Ferguson: “Vuole giocare la Champions League”

Mancando la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie, la Juventus sarà costretta a rinunciare ad una grossa fetta di ricavi. E dovrà di conseguenza ridimensionare le proprie ambizioni anche in sede di mercato. I dirigenti ormai da diverse settimane stanno valutando alcune interessanti operazioni low cost.

Un giocatore che sarebbe finito nel mirino della società bianconera è lo scozzese Lewis Ferguson, talentuoso e completo centrocampista che il Bologna è andato a pescare in Scozia e che si sta mettendo in mostra in Serie A. Seguito anche dal Milan, l’agente del calciatore, Bill McMurdo, è stato intervistato da Sportitalia. Il procuratore ha ribadito che il sogno del suo assistito sarebbe quello di giocare la Champions League. Ed ha “fissato” anche un prezzo. “Penso che un prezzo di 9-10 milioni sia una cifra giusta al momento – ha detto McMurdo – È estremamente felice a Bologna e ama la vita in Italia. Lewis ha una profonda convinzione di poter giocare nei migliori campionati d’Europa”.