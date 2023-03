Attrazione fatale, ci stanno riuscendo: la Juventus perde le ali

Calciomercato Juventus, attrazione fatale tra il giocatore e il club. Stanno riuscendo a ribaltare la situazione. Quello che potrebbe succedere

Un corteggiamento asfissiante che a quanto pare sta iniziando a dare i suoi frutti. Perché se fino a qualche giorno fa le possibilità sembravano davvero nulle, adesso qualcosa si sta muovendo e le parti si stanno avvicinando. Anche se, confermano dal Portogallo, il rinnovo per il momento rimane comunque difficile.

Le informazioni che vengono riportate da maisfutebol.iol.pt svelano una cosa importante che riguarda Grimaldo, il terzino spagnolo che la Juventus ha messo nella propria lista della spesa per la prossima stagione non solo per quelle che sono le sue qualità tecniche che lui sta facendo vedere in questa annata, ma anche perché potrebbe essere un colpo a parametro zero: il contratto scade alla fine della stagione e al momento il rinnovo non c’è stato. E come detto fino a poco tempo fa non sembravano potessero esserci margini per un accordo. Ma a quanto pare le cose sono un poco cambiate.

Calciomercato Juventus, Grimaldo si avvicina al Benfica

L’opera di convincimento iniziata da Rui Costa, direttore sportivo dei lusitani, sta iniziando a ricevere delle risposte anche importanti. Senza dubbio, ad oggi, le parti sono leggermente più vicine rispetto a un poco di tempo fa quando invece le possibilità di rinnovo erano pari a zero.

Sì, come detto nulla è chiuso e tutto può succedere, ma la Juve che in questo mese di marzo ha decisamente altri pensieri in testa potrebbe anche essere superata nella corsa all’esterno sinistro dagli altri club che lo hanno messo sotto la lente d’ingrandimento. Insomma, un ribaltone che potrebbe portare pure ad un rinnovo contrattuale e, se davvero Rui Costa riuscisse in questo colpaccio, poi prender Grimaldo sarebbe difficile per tutti visto che le richieste potrebbe sfondare il muro dei 25 milioni di euro. Soldi che la Juve, è evidente, in questo momento non è in grado di investire.