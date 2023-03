Altro che Juventus: il Liverpool piazza il colpo da novanta

Addio Juventus: il Liverpool si fionda sul big e piazza il colpo di mercato a fine stagione, lasciando i bianconeri a mani vuote

Il prossimo calciomercato estivo potrebbe vedere la Juventus come una delle grandi protagoniste. I bianconeri vogliono compiere una mini-rivoluzione per tornare a competere per il campionato e per la Champions League.

Molti big come Adrien Rabiot, Alex Sandro e Angel Di Maria sono in scadenza e andranno via a parametro zero a fine stagione. Anche per questa ragione la Juventus ha esigenza di intervenire sul mercato per non farsi trovare impreparata. La Juventus sta monitorando diversi profili per rinforzare la difesa: da Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica, a Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Un altro nome che piace molto alla società bianconera è il classe ’97 spagnolo Pau Torres. La squadra di Allegri, però, non ha vita facile e deve sovrastare diverse big europee.

Juventus, il Liverpool si inserisce per Pau Torres

Oltre alla Juventus anche il Liverpool di Jurgen Klopp ha messo nel mirino Pau Torres. Il difensore del Villareal ha un contratto fino a giugno 2024 col Sottomarino giallo.

Secondo quanto riportato da ‘Football Total’, il Liverpool ha intenzione di puntare concretamente su Pau Torres e questo potrebbe intralciare i piani della Juventus. La squadra di Klopp sta vivendo una stagione pressoché disastrosa: in Premier League ha riguadagnato posizioni ma si trova al sesto posto, a ben 21 punti dall’Arsenal capolista. In Champions League ha perso in casa 5-2 con il Real Madrid l’andata degli ottavi di finale e al ritorno dovrà fare un miracolo al Santiago Bernabeu per superare il turno. Una squadra che sembra essersi smarrita e che avrà bisogno di rinforzi concreti dal mercato estivo per tornare a essere competitiva. I ‘Reds’ potrebbero partire proprio intervenendo sulla difesa e Pau Torres è un giocatore che potrebbe fare al caso di Klopp.

Quest’anno Pau Torres ha collezionato 20 presenze in Liga col Villareal. Giocatore duttile e dotato di grande fisicità che potrebbe far comodo al Liverpool. Anche la Juventus lo monitora con attenzione da tempo. E’ vero che in estate ha accolto Gleison Bremer, ma ha comunque perso un difensore di livello assoluto come De Ligt e deve fare i conti con la carta d’identità di Bonucci e con un reparto che ha poche alternative di valore. L’inserimento del Liverpool potrebbe mandar fuori gioco la ‘Vecchia Signora’.