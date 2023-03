Calciomercato Juventus, Allegri al Napoli: “Ha chiesto il mio rinnovo”

Si avvicina una delle sfide più importanti di questo mese di marzo per la Juventus ma sono sempre le voci di calciomercato che tengono banco.

C’è aria di ricostruzione in casa bianconera, sta arrivando il momento di iniziare davvero a pensare alla squadra che verrà. Un tassello importante è rappresentato dal rinnovo di Danilo fino al 2025. Il brasiliano sarà non solo un leader tecnico ma anche dello spogliatoio della Juve.

E’ chiaro che però in estate si cambieranno diverse pedine. Qualcuno è destinato a partire, o ceduto altrove o per la fine del suo contratto. La società bianconera è intenzionata a puntare forte sulla linea verde, torneranno alla base giovani di talento come Cambiaso e Rovella. In tutti i reparti però dovranno arrivare dei rinforzi per far sì che la squadra possa rimanere competitiva e sognare in grande. Non è però facile battere la concorrenza.

Juventus, la rivelazione di Maksimovic su Allegri

In attesa che vengano definiti i colpi per il futuro, c’è curiosità anche per capire se ci saranno dei cambiamenti in panchina oppure se mister Allegri continuerà ad essere l’allenatore della Juventus, forte di un lungo accordo contrattuale.

Se il futuro di Allegri è una incognita, arriva una clamorosa indiscrezione su una “sliding doors” calcistica. Il difensore Maksimovic, ex calciatore del Napoli, ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha rivelato, parlando del campionato 2020-21: “Se fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore, aveva anche chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata, a me dissero così”. Il livornese dunque, stando almeno a questa indiscrezione, sarebbe potuto essere il tecnico del Napoli. Ma la storia è andata diversamente.