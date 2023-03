Juventus, l’incubo è realtà: rottura del legamento crociato

Juventus, purtroppo la diagnosi ha confermato l’infortunio. Potrebbe esserci un lungo stop per il calciatore.

Un grave infortunio che, adesso, potrebbe tenerlo fuori dal campo per un po’. Come viene confermato anche dal comunicato.

Come scrive ‘Romeo Agresti’ sul proprio profilo Twitter le brutte sensazioni avute ieri, adesso, sono, purtroppo realtà. Nella sfida tra la Juventus Next Gen e il Vicenza andata della finale di Coppa Italia, si è verificato un infortunio molto grave per il calciatore della Juventus, Iocolano. Il giocatore ha infatti riportato la rottura del crociato, che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi.

Juventus, rottura del crociato per Iocolano: Intervento chirurgico la prossima settimana

Un grave infortunio che terrà fuori dai campi il calciatore della next gen bianconera. Ieri, infatti, nella sfida della finale dell’andata di Coppa Italia tra i bianconeri e il Vicenza, il giocatore ha subito un infortunio che già faceva presagire a qualcosa di serio.

I tifosi della Juventus Next Gen hanno mostrato la loro solidarietà nei confronti di Iocolano sui social network, augurandogli una pronta guarigione e promettendo di sostenerlo in ogni modo possibile. Dopo l’operazione prevista per la prossima settimana. Ovviamente la società darà tutto il supporto necessario affinché si possa recuperare il prima possibile.