Ricostruzione totale, Juventus impietrita: hanno scelto Rabiot

Il calciomercato della Juventus sarà uno degli argomenti più discussi nei prossimi mesi dalla tifoseria bianconera. Cosa succederà?

Siamo in una frase cruciale della stagione, con la formazione allenata da Massimiliano Allegri che sta cercando di farsi strada sia in campionato che nelle altre competizioni nelle quali è impegnata, vale a dire la Coppa Italia e l’Europa League.

Una volta terminata la stagione sarà il tempo di fare le valutazioni finali per la dirigenza, che nel frattempo però deve anche iniziare a muoversi per trovare delle nuove pedine per la squadra del prossimo anno. In estate infatti alcuni elementi sembrano destinati a partire. Alcuni potrebbero essere ceduti per fare cassa, ma c’è anche chi si trova in scadenza di contratto. Con il rinnovo che sembra allontanarsi giorno dopo giorno, tanto più che gli altri club europei sono pronti a farsi avanti con offerte che i bianconeri difficilmente possono pareggiare.

Juventus, Rabiot nel mirino del Liverpool

E’ il caso ad esempio di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, specie in questa stagione, è diventato davvero imprescindibile per mister Allegri. Che ha grande stima di lui e che ovviamente vorrebbe allenarlo anche in futuro. Una possibilità però che sembra poter presto sfumare.

Secondo infatti quanto riporta “Fichajes” il Liverpool è pronto infatti a fare una offerta importante per strappare il nazionale transalpino alla Juventus. La squadra di Klopp sembra aver chiuso un ciclo e il tecnico tedesco sta cercando delle nuove pedine per aprirne un altro. Individuando in Rabiot un calciatore molto importante per la linea mediana degli inglesi. Nelle prossime settimane dunque potrebbe arrivare la proposta ufficiale dei Reds. Con palla nei piedi del giocatore, che potrà decidere se accettare o meno.