Roma-Juventus, la probabile formazione: Allegri cambia mezza squadra

Per la Juventus inizia un mese di marzo ricco di impegni, sia per quanto riguarda il campionato che per quel che riguarda le coppe.

I bianconeri inizieranno questo ciclo di partite importanti da domenica sera, quando all’Olimpico di Roma saranno ospiti della Roma di Mourinho. Una squadra ferita dopo il ko subito contro la Cremonese che cercherà di rifarsi contro Vlahovic e compagni.

Partita dunque ad alto coefficiente di difficoltà, anche se la Juventus sta senz’altro vivendo un momento molto positivo. Dopo la qualificazione in Europa League adesso si torna a giocare in campionato, dove il quarto posto è lontano ma non impossibile da raggiungere. Bisognerà dare il massimo in serie A senza fare troppi calcoli, sperando nell’esito positivo del ricorso presentato contro la penalizzazione.

Juventus, tante soluzioni possibili per Allegri

Come spiega la Gazzetta dello Sport, contro la Roma mister Allegri potrebbe cambiare diverse pedine dell’undici titolare. Del resto non deve ragionare solo sulla partita da giocare contro i giallorossi, ma su un marzo che per la Juventus sarà ricco di cruciali partite sia in Italia che in Europa.

E allora davanti a Szczesny dovrebbero giocare Danilo, Bremer e Alex Sandro. Ma occhio alla sorpresa Bonucci, voglioso di riprendere il suo posto da titolare. A destra De Sciglio, con Kostic sul lato opposto. A centrocampo adesso c’è finalmente ampia possibilità di scelta. Locatelli in cabina di regia, con Rabiot che pure pare intoccabile. L’ultimo posto dovrebbe essere di Paredes. Ma nel corso della gara potrebbero trovare spazio Fagioli, Miretti e Pogba, quest’ultimo recuperato. Al pari di Chiesa, che dovrebbe subentrare nella ripresa a Di Maria. Ballottaggio e possibile staffetta anche in attacco tra Kean e Vlahovic.