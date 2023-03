Il sogno di Klopp e l’incubo di Allegri: bye bye Juventus

Jurgen Klopp, il tecnico dei Reds, è un grande ammiratore di Mount, ed è stato osservato diverse volte a bordo campo. Secondo quanto riportato dal portale estero “footballinsider247”, Klopp sarebbe pronto ad avanzare un’offerta per il giovane talento in estate, iscrivendo il Liverpool tra le possibili favorite nella corsa al talento inglese.

Mount ha già dimostrato di essere un giocatore di grande talento, nonostante la sua giovane età. È stato uno dei protagonisti del Chelsea e ha continuato a mostrare il suo valore anche in questa stagione, contribuendo al cammino della squadra in Premier League e nelle coppe nazionali. Il Liverpool, che sta cercando di rinforzare la propria rosa per tornare a lottare per i titoli, potrebbe vedere in Mount un elemento importante per il futuro. Il calciatore inglese potrebbe infatti rappresentare un’ottima aggiunta alla già forte squadra dei Reds, con la sua grande capacità di visione di gioco, abilità nel passaggio e capacità di segnare gol. Tuttavia, non sarà facile per il Liverpool portare a termine l’operazione. Il Chelsea non sembra infatti disposto a cedere facilmente uno dei suoi giovani talenti, e potrebbe chiedere una cifra molto alta per lasciare andare Mount. In ogni caso, sarà interessante seguire gli sviluppi di questa possibile trattativa nel corso dei prossimi mesi.