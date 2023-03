Nuova stella nel firmamento della Juventus: il pokerissimo è servito

Nuova stella nel firmamento della Juventus, in estate sarà rivoluzione all’interno del club londinese. Cinque opzioni per il giocatore.

Un sospiro di sollievo dopo un mese vissuto sulla graticola. Graham Potter oggi è tornato a vincere dopo oltre un mese e mezzo con il suo Chelsea, battendo 1-0 il Leeds. Non una prestazione spettacolare quella dei Blues, tutt’altro. Ma i tre punti erano fondamentali per tornare a respirare e mettere a tacere – almeno per un attimo – le roventi critiche.

La lunga serie di sconfitte consecutive è stata dunque interrotta, anche se in settimana c’è un’altra prova del nove: il ritorno degli ottavi di Champions League con il Borussia Dortmund. Il Chelsea ha perso l’andata con il risultato di 1-0, ergo sarà costretto a ribaltare i tedeschi – in forma strepitosa, solo vittorie nel 2023 – a Stamford Bridge. Ancora un esame per l’ex allenatore del Brighton, finito nel mirino dei tifosi dopo i risultati scadenti che stridono con gli oltre 300 milioni di euro che la proprietà ha speso per rafforzare la rosa. Potter nella coppa dalle grandi orecchie si gioca tutto. E non è da escludere che nel caso in cui dovesse mancare la qualificazione il club decisa di dargli il benservito.

Nuova stella nel firmamento della Juventus, su Pulisic ci sono cinque club

I londinesi, ad ogni modo, in questo momento si trovano lontanissimi dal quarto posto e per tornare tra le prime quattro servirà una sorta di miracolo sportivo. Improbabile quindi che il prossimo anno riescano a giocare la Champions League. Sarebbe un fallimento epocale dopo tutti i milioni spesi sul mercato, comprando fior di giocatori.

Senza Champions potrebbe esserci una rivoluzione a Stamford Bridge. Il club potrebbe decidere di liberarsi di tutti quegli elementi che si sono rivelati poco utili alla causa. Oppure quelli che finora sono stati utilizzati con il contagocce. Tra questi c’è Christian Pulisic, acquistato nel gennaio 2019 per 58 milioni di sterline. Il suo rendimento, anche a causa di qualche guaio fisico, è stato molto altalenante nella capitale inglese. E in estate si prepara a partite. La Juventus lo segue da tempo e Torino, secondo Football Insider, è una delle cinque possibili destinazioni dell’esterno statunitense oltre a Borussia Dortmund – dove ha già giocato – Manchester United, Newcastle e Los Angeles Fc