È ufficialmente della Juventus: acquisto definito per 28 milioni

Calciomercato Juventus, ormai non ci sono più dubbi: trattativa definita in tutti i suoi aspetti. La cifra pattuita è di quelle importanti.

La trasferta in casa della Roma potrebbe configurarsi come una tappa importante del percorso di crescita della Juventus. Gli uomini di Allegri, reduci dall’importantissimo successo maturato contro il Torino, vanno a caccia di tre punti che sarebbero linfa vitale nel loro percorso di avvicinamento al quarto posto.

Come ribadito dallo stesso Allegri nella conferenza stampa di presentazione al match, un’eventuale qualificazione in Champions League al netto della penalizzazione equivarrebbe a tre scudetti. Sebbene sia impossibile, la strada per un posto nell’Europa dei grandi non è affatto sbarrata per la “Vecchia Signora” che ha tutte le carte in regola per giocarsi le sue chances. Riuscire a strappare il pass per la prossima edizione della massima competizione continentale rappresenterebbe una boccata d’ossigeno, contribuendo a programmare con maggiore chiarezza le prossime mosse di mercato. Sotto questo aspetto, trapelano interessanti novità.

Calciomercato Juventus, Kean acquistato ufficialmente: le ultime

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, infatti, Moise Kean è da considerarsi ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. L’attaccante bianconero, infatti, sarebbe già stato riscattato dalla “Vecchia Signora”, che avrebbe provveduto a versare nelle casse dell’Everton 28 milioni di euro.

Protagonista in questo scorcio di stagione, l’attaccante della Juve si sta ritagliando un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Allegri che ad esempio lo ha schierato titolare in match chiave come quello contro il Nantes.

Dopo una prima parte di stagione in sordina, Kean si sta rivelando molto utile alla causa anche a gara in corso. Patrimonio del club bianconero che ne ha acquisito ufficialmente le prestazioni, Kean si appresta dunque a vivere da protagonista i prossimi anni con la maglia della Juventus forte della stima di Max Allegri che ha sempre creduto nelle qualità del ragazzo.