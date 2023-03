Calciomercato Juventus, doppio sgambetto a zero del Barcellona

Si inizia ovviamente a parlare di calciomercato in vista della prossima stagione anche se in verità i rumors sulla Juventus non finiscono mai.

La squadra bianconera in questa fase è impegnata sul campo nel tentativo di raggiungere più traguardi possibili. Vincere Europa League e Coppa Italia è una missione importante, così come lo è cercare di arrivare al quarto posto in classifica. Quello che garantisce l’accesso alla prossima Champions League.

Nel frattempo c’è tanto lavoro da fare per la dirigenza, che deve lavorare alla squadra del futuro. Ci sono alcuni elementi che sono destinati a lasciare Torino per la scadenza del loro contratto, altri che potrebbero essere ceduti di fronte a offerte importanti. Organico da rinnovare dunque, puntando sulla linea verde, facendo investimenti oculati e pensando pure ai futuri svincolati.

Juventus, il Barcellona su Rabiot e Kantè: affari a costo zero

Non c’è solo la società bianconera che guarda al mercato dei parametri zero. Tutt’altro. Ci sono diversi calciatori in questa estate che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Occasioni golose delle quali approfittare anche per gli altri top europei.

“Fichajes” sottolinea infatti come il Barcellona abbia messo nel mirino due centrocampisti il cui contratto scade a giugno 2023 per rinforzare e rinnovare la sua linea mediana. Il primo è un possibile obiettivo della Juve, Kantè del Chelsea, destinato a lasciare gli inglesi. E’ in cerca di una nuova esperienza e l’attrattiva blaugrana è sempre grande. L’altro è proprio un giocatore della Juventus, Adrien Rabiot. Il cui rinnovo con la Juve è sempre più difficile viste le attenzioni che riceve. Anche il Liverpool è in corsa per ingaggiare il mediano della nazionale francese.