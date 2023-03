Roma-Juventus, assenza last minute per Allegri: UFFICIALE, fuori dai convocati

Roma-Juventus, non sarà disponibile per la trasferta dell’Olimpico a causa di un affaticamento muscolare. Non è stato convocato da Allegri.

A pochi giorni dalla sfida contro il Friburgo valida per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, la Juventus è attesa dall’importantissimo confronto all’Olimpico contro la Roma. I bianconeri, reduci dal successo ottenuto in campionato contro il Torino, vogliono ritrovare continuità di rendimento importante con cui rilanciare la propria corsa per un piazzamento in zona Champions.

Per farlo servirà la classica partita perfetta per Vlahovic e compagni. Saranno vietati cali di concentrazione anche perché la Roma in questo primo scorcio di 2023 ha dimostrato di poter mettere in grossa difficoltà qualsiasi tipo di avversario. La gara tra giallorossi e bianconeri si preannuncia ricca di colpi di scena. In realtà le novità non sono mancate neanche alla vigilia e la tematica infortuni sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica. In casa Roma, infatti, lo staff medico giallorosso dovrà valutare con attenzione le condizioni di Lorenzo Pellegrini, colto da uno stato influenzale. Oltre a Solbakken, però, sarà assente anche Mattia De Sciglio che non figura nella lista dei convocati diramata da Allegri.

Roma-Juventus, la lista dei convocati diramata da Allegri: manca De Sciglio

De Sciglio è rimasto fuori dai convocati perché ha accusato un affaticamento muscolare. Di conseguenza di comune accordo con Allegri, lo staff sanitario della Juventus ha preferito lasciarlo precauzionalmente a Torino.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.