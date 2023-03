Hanno ‘silurato’ Conte: la Juventus gli spalanca le porte

Il futuro di Antonio Conte difficilmente sarà al Tottenham: la Juventus è pronta a riaccogliere l’ex Inter

Antonio Conte ha trascorso alcuni giorni in Italia per guarire completamente dall’operazione chirurgica subita alla cistifellea e adesso sta per fare ritorno a Londra in vista del ritorno di Champions League tra Tottenham e Milan.

Dopo la vittoria prestigiosa per 2-0 sul Chelsea, gli Spurs hanno rimediato due pesanti sconfitte: la prima in FA Cup contro lo Sheffield United che ha portato all’eliminazione dalla competizione, l’altra in campionato contro il Wolverhampton. La squadra è stata temporaneamente affidata al vice Cristian Stellini. I due ko rimediati sono molto pesanti per il club londinese e mettono Antonio Conte in una posizione piuttosto scomoda. L’eventuale eliminazione dalla Champions potrebbe compromettere definitivamente il percorso dell’allenatore pugliese alla guida del Tottenham. Il suo contratto con gli Spurs scadrà al termine di questa stagione e difficilmente si arriverà a un accordo per il rinnovo.

Juventus, Conte via a fine stagione: i bianconeri lo accolgono

Conte è stato profondamente colpito dalla morte del suo preparatore atletico di lunga data Gian Piero Ventrone e degli ex compagni di squadra Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli.

Un fattore che sta influendo anche sul suo umore e sulla capacità di supportare la squadra come vorrebbe. Nelle ultime settimane ha preso piede sempre di più la possibilità che Conte torni in Italia per stare più vicino alla sua famiglia. L’opzione più calda rimane sempre quella del ritorno alla Juventus, considerando che difficilmente tornerebbe all’Inter e il Milan potrebbe proseguire con Stefano Pioli. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, qualora Conte lasciasse Londra, il Tottenham potrebbe decidere di ripuntare su Mauricio Pochettino. Al momento il patron degli Spurs Daniel Levy non ha ancora tracciato una strada per il futuro del club e intende aspettare il termine della stagione per capire quali obiettivi riuscirà a ottenere Antonio Conte. Il Tottenham al momento occupa il quarto posto in Premier League con 45 punti, a quattro punti dal Manchester United terzo che, però, ha due partite in meno.

L’ostacolo principale al ritorno di Conte per la Juventus riguarda il contratto di Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano è legato ai bianconeri fino al 2025 e difficilmente deciderà di rinunciare al suo incarico. Di contro, qualora la ‘Vecchia Signora’ decidesse di esonerarlo, dovrebbe continuare a pagarlo fino al termine del suo contratto.