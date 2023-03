Calciomercato Juventus, colpo in canna da 35 milioni: “Fatta al 99%”

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra ne sono sicuri: l’operazione sta per essere definita in tutti i suoi aspetti.

Il fischio d’inizio di Roma-Juventus si avvicina sempre più. Il confronto dell’Olimpico rappresenta un banco di prova importante per gli uomini di Max Allegri. Di Maria e compagni vogliono provare a giocarsi le residue chances di piazzare una zampata in zona Champions che fino a poco tempo sembrava improbabile.

Qualificazione alla prossima edizione della Champions League che rappresenta una delle condizioni che trasformerebbero in obbligo il diritto di riscatto con cui è stata imbastita tra Juventus e Tottenham l’operazione Kulusevski. Sebbene in questa stagione sia stato falcidiato da diversi problemi fisici che ne hanno ridimensionato il minutaggio, l’esterno offensivo svedese viene considerato dagli Spurs un patrimonio da custodire e valorizzate.

Ragion per cui – come riferito da Football Insider – il Tottenham vuole acquistare a titolo definitivo Kulusevski anche nel caso in cui non dovesse riuscire a piazzarsi tra le prime quattro. L’affare sembra ormai scandito in tutti i suoi aspetti. Sarebbero infatti altissime, nell’ordine del 99%, le chances che Kulusevski diventi a tutti gli effetti un calciatore degli Spurs. Per farlo il Tottenham dovrebbe versare altri 35 milioni di euro nelle case della Juve, che si sommano ai 10 milioni (tra parte fissa e bonus) che gli Spurs hanno già sborsato.