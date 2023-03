Formazioni ufficiali Roma-Juventus, Chiesa-Di Maria: Allegri ha sciolto il dilemma

Formazioni ufficiali Roma-Juventus, ecco le scelte di Massimiliano Allegri in vista del big match di questa sera. Sciolto il dilemma Chiesa-Di Maria

Torna in campo la Juventus dopo il derby, vinto con rimonta sul Torino. E lo fa sul campo della Roma, in una partita che mette in palio dei punti assai pesanti per le due squadre. Da un lato ci sono i giallorossi che vogliono sfruttare il passo falso del Milan per restare in zona Champions, dall’altro ci sono i bianconeri che sognano una rimonta impossibile con il meno quindici che al momento è sulla testa della squadra di Allegri.

All’andata è finita 1-1: a Vlahovic ha risposto Abraham con assist di Dybala, quel Dybala che anche stasera giocherà titolare. Ma queste sono cose della Roma, a noi qui interessa come Allegri ha deciso di mandare in campo la sua Juve: sciolto l’ultimo dilemma, quello che vedeva protagonisti Chiesa e Di Maria. Sarà il Fideo a giocare dal primo minuto, con Federico che l’anno scorso all’Olimpico si è fatto male, che partirà dalla panchina.

Formazioni ufficiali Roma-Juventus, ecco le scelte di Allegri

Ed eccole, quindi, le scelte di Allegri. La Juve scenderà in campo con il 3-5-2, con Szczesny tra i pali e difesa tutta brasiliana composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Largo a destra Cuadrado mentre dall’altro lato Kostic. In mezzo torna Locatelli dopo la squalifica, ai suoi lati Fagioli e Rabiot. Di Maria davanti con Vlahovic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini (C); Dybala

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.