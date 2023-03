Calciomercato, nuovo tradimento in Serie A: “Sì, è da Juventus”

Calciomercato Juventus, il consiglio arriva dal grande ex che non ha dubbi sul giocatore. “Sì, i bianconeri lo possono prendere”.

Il consiglio arriva dal grande ex, che sposa in pieno tutto quello che è stato detto sul connazionale, uno che ha mercato, e uno che potrebbe sicuramente essere un elemento da Juventus per la prossima stagione, soprattutto pensando a quello che potrebbe succedere dentro i bianconeri che in mezzo al campo, di sicuro, avranno bisogno di innesti.

A parlare in esclusiva a calciomercato.it ci ha pensato Benatia, che durante l’intervista ha tessuto le lodi ad Amrabat, il centrocampista della Fiorentina che al Mondiale, con la maglia del Marocco, ha fatto vedere tutte le proprie qualità. Una benedizione vera e propria quella del difensore.

Calciomercato Juventus, le parole di Benatia

“Se è da Juve? Ha fatto vedere il suo valore al Mondiale e con la Fiorentina. È un giocatore che ti dà forza e qualità in mezzo al campo. Sì, può essere anche lui un giocatore da Juve“. Insomma, Benatia, spiega urbi et orbi che Amrabat può essere un centrocampista da maglia bianconera addosso. E la Juve, come detto, di un centrocampista ne avrà bisogno, pensando alla questione Paredes, che non verrà riscattato, e anche a quello che potrebbe essere il futuro di Locatelli, che potrebbe essere cercato anche dal Liverpool.

Amrabat obiettivo? Dalle parole ai fatti ce ne passa tanto, soprattutto perché sul centrocampista della Fiorentina ci sono gli occhi del Barcellona che lo ha pressato a gennaio e che potrebbe tornare molto forte la prossima estate. E poi anche i rapporti tra i due club, dopo l’affare Vlahovic, non sono così idilliaci da pensare ad una possibile nuova operazione.