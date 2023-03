Calciomercato Juventus, scherzetto: addio al brasiliano fantasia

Il futuro di Firmino, dunque, sembra ancora da decidere in via ufficiale ma, l’unica certezza per il momento, è che lascerà il Liverpool dopo diverse stagioni. il Galatasaray sembra essere, in questo momento, il club in con più vantaggio per chiuderlo nella prossima estate, grazie alla possibilità di offrire al bomber brasiliano un contratto vantaggioso e un progetto sportivo ambizioso. La concorrenza di altre squadre europee potrebbe complicare la trattativa, infatti la Juventus anche se in svantaggio non sembra aver rinunciato al sogno di averlo in rosa. In ogni caso, la partenza di Firmino rappresenta un punto di svolta nella storia recente del Liverpool, che dovrà trovare un modo per colmare il vuoto lasciato da uno dei suoi attaccanti.