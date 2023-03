Calciomercato Juventus, via Rabiot: hanno scelto proprio lui

La Juventus si appresta a vivere le settimane più intense e importanti di questa seconda appassionante parte di stagione.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri infatti si trova impegnata su più fronti. Cercherà di arrivare in fondo a Coppa Italia ed Europa League e nello stesso tempo sta provando una clamorosa rimonta in campionato.

Il quarto posto in graduatoria è l’obiettivo minimo da raggiungere e grazie all’ultima serie di risultati positivi la Juventus si era avvicinata notevolmente a questo traguardo prima di essere rallentata dalla Roma. Certamente pesano come un macigno i 15 punti di penalizzazione inflitti, ma bisognerà dare il massimo, sperando poi nell’esito positivo del ricorso presentato. Si inizia a pensare chiaramente anche al calciomercato, visto che nel corso della prossima estate la dirigenza dovrà sostituire diverse pedine che sono in partenza per diversi motivi. I tifosi dunque si attendono rinforzi in tutti i reparti, anche se l’intenzione della Juve è quella di puntare sempre di più sulla linea verde.

Juventus, per Rabiot pronto a farsi avanti pure lo United

Si diceva di come diverse pedine potrebbero lasciare Torino e uno di questi è Adrien Rabiot. Il centrocampista è uno dei pallini di Allegri, che sarebbe ben lieto di tenerlo in rosa. Ma ogni giorno che passa un accordo per il rinnovo diventa sempre più complicato.

Anche perché le alternative non gli mancano di certo, sono tante le squadre che sono pronte a ingaggiare il francese a parametro zero. Si è parlato nelle scorse settimane dell’interesse del Barcellona, ma come riporta “Football Insider” adesso anche il Manchester United di Ten Hag è pronto a farsi avanti. Rabiot non ha ancora deciso il suo futuro, ma non ha mai fatto mistero di voler continuare la sua carriera in una squadra che possa garantirgli la Champions League.