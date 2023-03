Juventus a tutta birra, svolta epocale: UFFICIALE, sarà in vendita

Per la Juventus questo mese di marzo non è iniziato nel migliore dei modi, ma c’è ancora tempo e modo per rifarsi per gli uomini di Allegri.

Ieri sera in campionato la partita contro la Roma non è andata come i bianconeri speravano. Alla fine è arrivata una sconfitta di misura. Sconfitta immeritata per quanto dimostrato dagli uomini di Allegri che sono stati anche molto sfortunati.

Adesso bisogna guardare avanti con rinnovata fiducia. Se la dirigenza sta pensando anche alle mosse da effettuare sul mercato nella prossima estate, per adesso l’attenzione di tutti rimane concentrata sul campo. Perchè la Juventus è in corsa su tre fronti e ci sono tutte le carte in regola per puntare a qualcosa di importante. Anche in campionato, dove nonostante la pesante penalizzazione si continua a sognare il quarto posto.

Juventus, presto in vendita la birra ufficiale del club

La Juve nel frattempo inizia a preparare la prossima sfida contro il Friburgo in Europa League, una sfida decisiva. Arrivare in fondo a questo torneo sarebbe una grande soddisfazione per i supporters della formazione torinese.

Come si legge sul Corriere della Sera presto ci sarà una novità per i tifosi della Juventus. Sarà infatti presto in vendita la birra ufficiale del club, che si chiamerà Juventus Beer. Dovrebbe essere sul mercato tra aprile e maggio. La notizia è stata comunicata da Moulay Driss El Faria, presidente della 25H Holding. “Nasce la Juventus Beer, uno dei primi casi di birra a marchio di una squadra di calcio. Prodotto e distribuito dalla mia società El Original Srl con licenza di Juventus Football Club”. Sarà un modo per brindare dopo una vittoria?