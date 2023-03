Juventus, la provocazione: “Fallimento senza Champions”

Per la Juventus ieri sera è arrivata una battuta d’arresto contro la Roma che ha un po’ spento i sogni della rimonta in classifica.

In serie A la posizione dei bianconeri continua ad essere una sorta di limbo. La formazione allenata da Massimiliano Allegri è lontana dal quarto posto, quello che garantisce un posto in Champions League. Un piazzamento ovviamente condizionato dalla penalizzazione di 15 punti inflitta per il “caso plusvalenze”.

In attesa che arrivi la sentenza sul ricorso presentato dal club, gli uomini bianconeri sono chiamati a dare il massimo per risalire la graduatoria il più possibile. Solo così non si potranno avere poi rimpianti. Certo ci sono anche Europa League e Coppa Italia da poter conquistare, ma è in campionato che ci si aspetta ancora di più da parte di Chiesa e compagni.

Juventus, il commento di Tancredi Palmeri sul cammino bianconero

Del campionato di serie A e di quanto sta avvenendo nel corso delle ultime settimane ne ha parlato anche il giornalista Tancredi Palmeri ai microfoni di TVPLAY_CMIT.

“L’Inter perché doveva essere considerata la favorita per lo Scudetto? Per me era una squadra da terzo posto. Il mio podio era Milan, Juventus ed Inter. E lo dico guardando le rose, i rossoneri avrebbero dovuto avere una grande crescita sulla carta dopo il mercato. I nerazzurri hanno fatto mezza stagione senza Lukaku e Brozovic. Nessuno poteva immaginare un -15 dal Napoli, ma gli azzurri stanno facendo sfigurare tutti come fatto dal Milan nella passata stagione. I bianconeri sono usciti dalla Champions a prescindere dal discorso penalizzazione. Fallirà realmente chi non si qualificherà in Champions. Roma, Milan, Juventus ed Inter hanno l’obbligo di entrare in Champions ma una dovrà fallire”.