Calciomercato Juventus, Tielemans bianconero: lo hanno fatto ancora

Calciomercato Juventus, Tielemans in bianconero: lo hanno fatto ancora e non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Cosa sta succedendo

Il profilo di Tielemans, centrocampista belga del Leicester in scadenza di contratto e che il rinnovo ha deciso di firmarlo, interessa e anche molto alla Vecchia Signora: i problemi che ci potrebbero essere in mezzo al campo la prossima stagione li conosciamo tutti, e sappiamo anche che Paredes non verrà riscattato. Insomma, un innesto servirebbe e serve.

Ma secondo quelle che sono le informazioni riportate da The Northern Echo, Tielemans vestirà sì il bianconero, ma non quello della Juventus bensì quello del Newcastle. Sì, la squadra inglese avrebbe messo la freccia dando quella che si può tranquillamente definire l’accelerata decisiva nell’operazione. Un’operazione che quindi dovrebbe regalare a Howe un centrocampista importante, nazionale, a parametro zero.

Calciomercato Juventus, il Newcastle affonda per Tielemans

Insomma, da quelle parti, lo hanno fatto ancora. Perché non solo Tielemans che praticamente è fatto, ma anche Fresneda, ad esempio, è un elemento che il Newcastle ha messo nel mirino dopo l’interessamento concreto della Juventus arrivato lo scorso autunno. Sappiamo benissimo, inoltre, che la potenza economica dei bianconeri d’Oltremanica è così importante che sarà difficile anche per le altre riuscire a stare al passo.

Insomma, i bianconeri, quelli italiani, quelli di Torino, dovranno virare verso altre soluzioni. Soluzioni che comprendono ad esempio Frattesi – anche ieri in gol col Sassuolo – oppure uno di quei nomi che tante volte è girato nelle ultime settimane. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, ma di fatto, per Tielemans, le cose non sono andate come dalle parti della Continassa si aspettavano.