Donnarumma ritorna in Serie A: così lo prende la Juventus

Donnarumma ritorna in Serie A, l’estremo difensore del Psg è di nuovo finito nel mirino della critica dopo alcune prestazioni sottotono.

La situazione sembra essere tornata alla normalità in casa Psg. Mbappé e compagni hanno ritrovato le certezze perdute e le due vittorie ai danni di Marsiglia e Nantes – in cui hanno brillato tutte le loro stelle – gli hanno consentito di scavare di nuovo un bel solco tra il primo posto della classifica della Ligue 1, occupato proprio dai parigini, e il secondo.

Ora l’attenzione è rivolta interamente alla Champions League: imminente, infatti, la gara di Monaco di Baviera con il Bayern. Un match in cui il tecnico Christophe Galtier si gioca tutto, anche il suo futuro sulla panchina dei campioni di Francia in carica. Il Psg domani sera dovrà rimontare lo 0-1 dell’andata: non basta il pareggio, bisognerà vincere per forza con almeno due gol di scarto per superare il turno ed avanzare ai quarti. Uscire per l’ennesima volta di fila dalla competizione più importante sarebbe una tragedia sportiva, che neanche la vittoria del campionato riuscirebbe a far passare in secondo piano.

Donnarumma ritorna in Serie A, la Juventus sull’ex Milan in caso di addio a Szczesny

In vista della sfida dell’Allianz Arena c’è anche un’altra cosa che preoccupa l’ex allenatore di Lille e Nizza. E questa cosa ha un nome e un cognome: Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore del Psg non sta più fornendo le dovute garanzie tra i pali e gli errori, dopo quello vistoso nella gara di sabato scorso con il Nantes, cominciano a diventare parecchi.

Troppi alti e bassi per un portiere che aveva incassato la totale fiducia di Galtier. Appena arrivato sulla panchina del club della capitale, infatti, il tecnico ha immediatamente delineato le gerarchie, promuovendo l’ex rossonero titolare e scrivendo la parola fine sul dualismo con Keylor Navas, che lo scorso anno si rivelò deleterio. Ma Donnarumma all’ombra della Torre Eiffel non riesce a fare quel salto di qualità che tutti si aspettavano e non è da escludere che il suo futuro possa essere nuovamente in Italia. La Juventus, infatti, l’aveva già cercato due stagioni fa quando era ormai chiaro che il giocatore non avrebbe rinnovato con il Milan. Secondo Fichajes.net, i bianconeri potrebbero tentare un assalto nel caso in cui dovesse andare via Wojciech Szczesny.