Doppio infortunio UFFICIALE: emergenza totale per la Juventus

Doppio infortunio ufficiale, emergenza totale per la sfida in programma contro la Juventus nel campionato di Serie A.

In vista di una delle partite più importanti la – possibile – doppia assenza, adesso, fa rumore. Cosa succederà infatti in questa circostanza? Tutti i dettagli svelati.

In vista della partita in casa tra Juventus-Hellas Verona, il club avversario perde due pedine fondamentali. Ora gli infortunati sono diversi e alla lista si aggiungono anche Cyril Ngonge e Ondrej Duda.

Juventus-Verona: due infortunati per gli avversari

La sfida casalinga che vedrà impegnati i bianconeri contro l’Hellas Verona vedrà due dei giocatori fondamentali assenti fra le cerchia degli avversari, come comunicato, infatti, in una nota ufficiale del club: “Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi il calciatore Cyril Ngonge, hanno evidenziato un trauma distorsivo della caviglia sinistra, senza lesioni legamentose. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Le condizioni del calciatore Ondrej Duda, uscito anche lui anzitempo durante la partita Spezia-Hellas Verona disputata ieri, saranno valutate nella giornata di domani”.

Questa la lista di tutti gli infortunati del club veneto, certamente non in un periodo fortunato, almeno per quanto concerne le indisponibilità:

Ceccherini

Fastidio muscolare all’adduttore della gamba sinistra.

Miguel Veloso

Problemi muscolari.

Djuric

In recupero dall’intervento chirurgico al menisco, difficile recupero in tempo per la Juventus.

Henry

Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, campionato già finito.

Sulemana I.

Lesione al retto femorale.

Hrustic

Problema alla caviglia sinistra.

Ngonge

Distorsione caviglia sinistra, out contro Monza.

Duda

Uscito acciaccato dal match con lo Spezia, in attesa di controllo medico.