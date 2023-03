Sprint per De Paul, ecco il colpo di reni: alla Juventus per 40 milioni

Sprint per De Paul, è sempre più incerto il futuro del nazionale argentino: non è escluso che a fine stagione lasci Madrid.

Nella stagione in corso Rodrigo De Paul non sta dando ciò che la società che aveva investito su di lui si sarebbe aspettata. Ha giocato al di sotto delle sue potenzialità – anche se non solo per “colpa” sua – rimanendo ai margini delle rotazioni. Come ampiamente prevedibile, quindi, a Madrid non sono per niente soddisfatti di lui e del suo rendimento.

Ed è questo il motivo per il quale l’Atletico non ha ancora deciso se dargli una seconda chance o se, invece, metterlo alla porta. Se anche dovesse accadere, l’ex capitano dell’Udinese non rimarrebbe troppo a lungo sulla piazza. L’argentino, campione del mondo con la sua nazionale, è ambito soprattutto in Italia, dove gode di ottima stima per il fatto di aver giocato tanti anni in Serie A e dove troverebbe, in teoria, diverse porte spalancate. Quelle della Roma, ad esempio, che sarebbe intenzionata ad assoldarlo in occasione della prossima sessione di calciomercato, ma non solo.

Sprint per De Paul, Allegri dà l’ok: 40 milioni per il campione del mondo

Anche la Juventus sarebbe sulle tracce del centrocampista, il cui profilo appare perfettamente funzionale al piano di rilancio di Allegri & Co. Secondo quanto riferisce il sito spagnolo Fichajes.net, la Vecchia Signora sarebbe anche pronta a sborsare una somma abbastanza ingente, pur di riportare De Paul in Italia.

Si parla di un’offerta che si aggirerebbe, stando ai rumors, intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra – stabilita, dice il sito spagnolo, su “espressa richiesta di Massimiliano Allegri” – che potrebbe convincere definitivamente gli iberici e che permetterebbe loro sia di far cassa che di recuperare quanto investito nell’acquisto dell’argentino. Il centrocampista, lo ricordiamo, era sbarcato a Madrid dopo l’avventura in Serie A con la maglia dell’Udinese. L’operazione che lo aveva portato alla corte di Diego Simeone era costata, giustappunto, 40 milioni di euro. Basteranno per soffiarlo alla Roma e riportarlo in Italia?