Bye bye Juventus: riunione segreta dello United, 67 milioni

La Juventus rimane a mani vuote: il Manchester United si inserisce per il campione del Mondo e mette 67 milioni sul piatto

La Juventus sta monitorando diversi obiettivi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e vuole rinforzare alcuni reparti.

Sulle corsie esterne i bianconeri hanno esigenza di trovare forze fresche dal mercato e l’obiettivo principale è di Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica a fine stagione e quindi un’occasione ghiotta a parametro zero. Anche a centrocampo, però, la Juventus sta seguendo diversi profili, alla luce del contratto in scadenza di Adrien Rabiot che al momento non ha trovato l’accordo per il rinnovo. Il francese chiede un ingaggio molto alto rispetto a quelle che sono le possibilità economiche della ‘Vecchia Signora’. La distanza è ancora notevole e per questa ragione i bianconeri vogliono cercare un’alternativa per la prossima stagione. La dirigenza sta seguendo diversi centrocampisti, sia in Italia che all’estero. Uno di questi arriva direttamente dalla Premier League ma di mezzo c’è il Manchester United che potrebbe intralciare notevolmente i piani della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, niente Mac Allister: assalto del Manchester United

Il giocatore in questione è Alexis Mac Allister, centrocampista argentino classe ’98, reduce da un grande Mondiale in Qatar.

Mac Allister ha contribuito alla vittoria del Mondiale dell’Argentina, rivelandosi uno dei volti inaspettati della nazionale di Scaloni, venuto fuori in momenti cruciali della competizione. Attualmente veste la maglia del Brighton, club guidato da Roberto De Zerbi che sta facendo grandi cose in Premier. Il classe ’98 ha collezionato 6 gol in Premier League, 8 totali se si considera l’FA Cup, dimostrando di avere anche un’ottima capacità realizzativa. Una mezz’ala moderna che riesce a garantire qualità e quantità. Il centrocampista argentino ha un contratto col Brighton fino al 2025 e da tempo la Juventus lo sta seguendo con particolare attenzione. Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, sulle tracce di Mac Allister ci sarebbe anche il Manchester United. Addirittura i ‘Red Devils’ avrebbero aperto dei dialoghi col Brighton per portare il centrocampista a Manchester. Anche le altre big d’Inghilterra, Chelsea, Manchester City e Liverpool sono sulle tracce dell’ex Boca Juniors e con circa 60 milioni di sterline il Brighton potrebbe accettare di sacrificare il suo top player.