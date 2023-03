Juventus-Friburgo, Allegri risoluto sulla formazione: “Ritornano i top player”

Domani si disputerà l’andata degli ottavi di finale di Europa League. La Juventus incontrerà il Friburgo in una sfida casalinga.

Juventus, domani sera ci sarà un test importante per Allegri. L’andata degli ottavi di finale di Europa Leauge rappresenta un obiettivo importante per proseguire il cammino europeo, laddove i bianconeri affronteranno un’avversaria di prestigio e certamente non facile.

Proprio per questo motivo, Allegri, dovrà dare il massimo contributo offrendo la migliore rosa possibile a disposizione. Ha parlato così alla vigilia del match che si terrà domani sera all’Allianz Stadium di Torino. Scopriamo cos’ha detto, in conferenza stampa si è presentato anche Kostic.

Kostic:

Friburgo, che squadra è? Ho già giocato tante volte contro di loro, sono tosti. Squadra compatta e solida, domani va controllato tutto, per vincere dobbiamo essere uniti. Vogliamo arrivare più avanti possibile.

Qual è la differenza per vincere il trofeo? Conosco bene la competizione, l’ho vinta come sapete. Il nostro sogno quest’anno si può realizzare.

Europa League importante? Per me ogni competizione è importante, ogni partita e l’Europa League fa parte di questi obiettivi, dando il 100%.

Vlahovic come sta? Dusan lo conosco molto bene, sono con lui tutti i giorni, parliamo spesso, in questo momento è normale, succede a tutti i calciatori, ma sono molto felice quando vedo la professionalità di Dusan ed è importantissimo per la Juventus. Gli manca un gol per sbloccarsi, spero segni domani.

Allegri:

Domani che atteggiamento dobbiamo avere? Propositivo. Domani step per creare le basi. Al ritorno dobbiamo arrivare in vantaggio. Il Friburgo è forte fisicamente, è imbattuta nel girone di Europa League. Noi dobbiamo vincere in casa.

Ragazzi preoccupati? Dopo una sconfitta c’è sempre dispiacere e rammarico. I ragazzi però hanno reagito bene, si sono allenati bene e domani dobbiamo fare una partita da squadra, dobbiamo vincere.

Tridente? Non ho ancora deciso, domani mattina valuterò in definitiva. Devo prendere in considerazione che domenica c’è un’altra partita fondamentale senza Kean squalificato.

Pogba? Stamani ha fatto un po’ di differenziato, domani capiremo se sarà a disposizione

Vlahovic segna poco? Sono contento, nelle ultime partite ha fatto bene, a livello tecnico. Giocare nella Juve non è semplice ed ha delle responsabilità diverse. Sta crescendo, ora è in un momento un po’ meno bene ma si fa una valutazione globale, non di un momento no.

Di Maria titolare? Un giocatore diverso dagli altri. Sta bene fisicamente, domani partirà titolare.

Bonucci? Domani dipenderà da Alex Sandro se sarà recuperato e capiremo se farlo giocare o meno.

De Sciglio e Alex Sandro? Alex Sandro al 99% è a disposizione. De Sciglio no, speriamo di averlo per domenica.