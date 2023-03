Pogba fuori dai convocati: Allegri non lo perdona. Doppia assenza Juventus

Juventus-Friburgo, il gesto di Pogba che non è piaciuto ad Allegri. IL tecnico livornese non ha perdonato il “Polpo”.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Friburgo, gara valevole per l’andata degli ottavi di finali di Europa League. I colpi di scena, però, si sono già materializzati.

Nella lista dei convocati diramata da Allegri, infatti, manca Paul Pogba. L’esclusione del centrocampista francese è dovuta a motivazioni disciplinari. Pogba, infatti, è arrivato in ritardo ieri sera al ritiro: presa di posizione importante da parte del tecnico della Juventus, che dunque ha reagito immediatamente escludendo il centrocampista transalpino dalla lista dei convocati. Fuori anche Iling per un’infiammazione ad una vecchia cicatrice.

La decisione da parte di Allegri su Pogba è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Dopo mesi in cui la mezzala francese è stato fermo ai box per smaltire l’infortunio al tendine per il quale si è reso necessario l’operazione, l’ex United è nuovamente indisponibile. Questa volta per una precisa decisione da parte del tecnico bianconero che non ha affatto digerito l’atteggiamento del suo calciatore. Pogba sarà out, dunque, in vista di una delle sfide più importanti di questo periodo.