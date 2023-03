Premio alla firma e accordo sempre più vicino: addio Juventus

Premio alla firma e accordo sempre più vicino, torna in ballo l’ipotesi rinnovo: ecco che cosa l’avrebbe convinto a dire sì.

Qualche rammarico c’è, ma aver conquistato un piccolo – ma pur sempre significativo – vantaggio in vista di giovedì è stato fondamentale. La Juventus ieri sera non è riuscita a segnare più di un gol al Friburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, bucando la rete dei tedeschi una sola volta con Angel Di Maria. Come al solito, è bastato un lampo del campione del mondo per portare a casa una vittoria preziosa.

Questo significa che i bianconeri si qualificheranno ai quarti anche con un pareggio tra una settimana. Avranno a disposizione due risultati su tre per avanzare al turno successivo. Andare avanti nella seconda competizione continentale è ormai diventato uno degli obiettivi primari della squadra di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, oltre ad essere uno che non è abituato a snobbare le coppe, è consapevole del valore che avrebbe sollevare un trofeo a fine stagione, in un’annata complicatissima per la Signora. Senz’altro una delle più tribolate dell’ultimo decennio.

Premio alla firma e accordo sempre più vicino, Grimaldo potrebbe accettare la proposta del Benfica

Vincere l’Europa League significherebbe staccare automaticamente un pass per la prossima Champions League. Che la Juventus quest’anno, con la spada di Damocle della penalizzazione, potrebbe non raggiungere attraverso il campionato come avviene di solito.

E senza la Champions il club bianconero si vedrebbe costretto a ridimensionare gli obiettivi di mercato. Non arriverebbe, ad esempio, un profilo come quello di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica che a Torino prenderebbe il posto di Alex Sandro. Uno dei giocatori simbolo della strepitosa cavalcata dei lusitani di Roger Schmidt nella coppa dalle grandi orecchie, è in scadenza di contratto e in tanti lo stanno cercando. Dal Portogallo tuttavia fanno sapere che c’è ancora una possibilità affinché l’ex Barcellona decida di rinnovare con il Benfica. Il presidente Rui Costa gli ha proposto due milioni di euro annui – che sarebbe il tetto salariale – ma quello che avrebbe convinto Grimaldo sono i bonus alla firma. Insomma, una notizia che non fa di certo piacere alla Juventus.