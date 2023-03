La Juventus sa tutto: hanno scelto Zidane

Calciomercato Juventus, i bianconeri sanno già tutto. Ecco dove andrà Zidane alla fine della stagione. Le voci sono incontrollate

Partiamo subito dalla notizia. Zidane alla Juventus si complica e anche in maniera terribile. Sì, perché l’eliminazione del PSg ha avvicinato il tecnico francese proprio ai parigini che, nei prossimi giorni, dopo la cocente sconfitta, decideranno cosa fare con Galtier.

E ovviamente la panchina non è sicura, anzi traballa e anche in maniera prepotente. Tant’è che Marca, in Spagna, scrive che Zidane potrebbe tornare in corsa la prossima stagione proprio su quella panchina parigina che anche la scorsa estate era stata accostata all’ex tecnico del Real Madrid disoccupato proprio dal momento in cui si è separato da Florentino Perez. Adesso l’anno sabbatico – Zidane probabilmente ha voluto staccare un poco la spina – è passato, ed è pronto a tornare in corsa. Con la sensazione netta che i francesi siano avanti nella corsa, soprattutto, e non sembra da escludere del tutto, se ci fosse quello che potrebbe essere un ribaltone immediato.

Calciomercato Juventus, Zidane al Psg

E ovviamente la Juventus in questo caso ha capito com’è la situazione. Le possibilità adesso di poter prendere il tecnico francese sono ridotte al minimo. Con Allegri che comunque, dopo gli ultimi risultati ottenuti, sembra essere un po’ più saldo. Certo, molto, se non tutto, passa dall’Europa League perché dopo la sconfitta contro la Roma pensare di poter tornare in corsa per la Champions – senza vedersi tornare i 15 punti di penalizzazione – appare impossibile.

Insomma, il futuro, in questo caso, si comincia a delineare anche in maniera importante oseremmo dire. Con una situazione da tenere in considerazione e che potrebbe spiazzare i dirigenti bianconeri che pensavano a quello che poteva essere un clamoroso ritorno.