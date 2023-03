Boom Ronaldo, lo soffia alla Juventus: offerta galattica, tentazione choc

La Juventus si appresta a vivere delle settimane molto importanti non solo sul campo ma anche in chiave mercato.

La formazione di Massimiliano Allegri vive un mese di marzo molto impegnativo. Con tante gare importanti da disputare nel giro di pochi giorni e tanta voglia di riuscire a centrare dei traguardi ambiziosi, come ad esempio la conquista dell’Europa League.

Gare che serviranno anche ad effettuare delle valutazioni importanti riguardo quei giocatori che dovranno essere confermati in vista della prossima stagione. Non bisogna infatti dimenticare che la Juventus nel corso della prossima estate pare destinata a cambiare molte pedine. Alcuni giocatori andranno via per la fine del loro contratto, mentre altri potrebbero essere ceduti di fronte a delle offerte importanti. Rinforzi dunque in arrivo praticamente in tutte le zone del campo, che andranno pianificati con grande attenzione. Si punterà molto sulla linea verde ma occorrerà fare anche degli investimenti mirati.

Juventus, Firmino piace ma la concorrenza è tanta

Soprattutto in attacco, dove pare non essere più scontata la permanenza di Dusan Vlahovic. Se arrivasse una offerta da 100 milioni di euro la Juve non risponderebbe di no. I bianconeri in ogni caso cercano una pedina d’esperienza e l’avrebbero individuata in Roberto Firmino.

Il centravanti brasiliano è arrivato alla fine della sua esperienza con il Liverpool, cerca un’altra squadra dove esprimere il suo potenziale. Per Firmino è pronta a scatenarsi una vera e propria asta. Come conferma il “Daily Express” l’Inter e la Juventus lo seguono in Italia, ma sulle sue tracce ci sono anche Atletico Madrid e Galatasaray. In più l’Atlanta lo vorrebbe portare in MLS, ma a far più paura è l’Al Nassr, che vuole creare una corazzata di campioni dopo l’arrivo di Ronaldo e pare pronto a fare un’offerta economica super.