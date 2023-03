Piena emergenza, poker di assenze: UFFICIALE, saltano la Juventus

La Juventus è attesa da un vero e proprio tour de force nel corso delle prossime settimane. Intanto l’annuncio del tecnico spariglia le carte.

Dopo aver strappato un importantissimo successo contro il Friburgo, la Juventus di Max Allegri dovrà essere brava a resecare subito e a volgere la sua attenzione all’impegno di campionato contro la Sampdoria.

Nella conferenza stampa di presentazione alla gara Max Allegri ci ha tenuto a sottolineare l’importanza di un match che, se vinto, proietterebbe la Juve virtualmente a tre punti di distanza dall’Inter, al secondo posto. In attesa di capire con maggiore certezze se potranno crearsi i presupposti per un turnover ragionato per la Juventus, spostiamo per un momento il focus della nostra attenzione in casa Samp. I blucerchiati, infatti, dovranno fare i conti verosimilmente con un numero cospicuo di assenze, come ammesso dallo stesso tecnico dei doriano Dejan Stankovic nel corso della conferenza pre-match.

Juventus-Sampdoria, Stankovic fa la conta delle assenze: l’annuncio in conferenza

Tra i tanti temi temi affrontanti nella conferenza stampa di presentazione, infatti, Stankovic ha passato in rassegna anche quello legato alle diverse assenze con cui la Samp si presenterà a Torino. Ecco quanto riferito a proposito dal tecnico serbo:

“Mi dispiace molto per Audero, il nostro capitano: un leader, dispiace per lui che tiene tanto alla Sampdoria e a questo gruppo. Stava molto bene, ci dava sicurezza e un’assenza di questo tipo sarà pesante. Abbiamo fuori Lammers e valutiamo le condizioni di Cuisance e Djuricic ma non sono molto ottimista. Si va a Torino a giocare contro una squadra che sarebbe seconda in classifica senza la penalizzazione e che sta andando avanti anche in Europa.”