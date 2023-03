Juventus-Sampdoria, tentazione Pogba 1’: super novità in cabina di regia

Juventus-Sampdoria, ecco le possibili scelte di Allegri con la tentazione Pogba dal primo minuto. In mezzo al campo grande novità

Stasera torna in campo la Juventus e lo fa contro la Sampdoria di Stankovic. Una squadra, quella ligure, che ormai sembra davvero aver poco da chiedere a questo campionato vista la classifica: la retrocessione, anche per via dei problemi societari, sembra cosa certa, ma fin quando non ci sarà l’aritmetica si cercherà di lottare.

Quanto detto non deve distogliere ovviamente l’attenzione della squadra di Allegri, che deve vincere anche perché davanti continuano a non accelerare e potrebbe, con un po’ di vittorie di fila, cercare anche di rientrare per la corsa europea attraverso la Serie A. Non ci sarà Di Maria e non ci sarà nemmeno Chiesa. Entrambi cercheranno di essere disponibili dopo i fastidi per la sfida di giovedì in terra tedesca, contro il Friburgo, dopo l’1-0 dell’andata in casa. Allegri avrebbe inoltre la tentazione, dopo la punizione in Europa League, di mandare in campo Pogba dal primo minuto.

Juventus-Sampdoria, le scelte di Allegri

Sì, il francese potrebbe trovare una maglia da titolare in mezzo al campo. Insieme a Locatelli e Paredes. Questo sembrerebbe a poche ore dal match l’orientamento del tecnico, anche se c’è anche Fagioli pronto a giocare dall’inizio. Inoltre, l’altra novità, sarebbe appunto la possibilità di vedere l’argentino in campo dal primo minuto.

In porta comunque Szczesny, dietro al posto di Alex Sandro spazio a Rugani con Bremer a destra e Danilo a sinistra. Sugli esterni Cuadrado da un lato e Kostic dall’altro mentre alle spalle di Vlahovic che cercherà di mettersi alle spalle il momento negativo spazio a Miretti.