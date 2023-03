Juventus, anticipazioni nuova maglia per la stagione 2023/24 – FOTO

Anticipata la prima maglia della nuova stagione: tutti i dettagli del nuovo kit home per la stagione 2023/2024.

La stagione in corso deve ancora finire ma dal web escono già le prime foto della possibile nuova maglia della stagione prossima: 2023-2024.

Per la gioia dei tanti tifosi bianconeri è uscita in esclusiva l’anticipazione della nuova maglia home per la prossima stagione, come hanno condiviso da “La maglia bianconera”.

Juventus, ecco la nuova maglia home 2023-2024

Uno stile tutt’altro che sobrio diranno i tradizionalista ma, certamente, l’attitudine è quella di osare nel nuovo merch e lo si è capito già dalle ultime stagioni. Proprio le strisce decisamente a forma effettiva di zebra, richiamano i colori classici con contorni dorati già visti in passato.

Un ritorno al pattern nero ma che non manca di osare laddove è possibile, che sia una tattica commerciale vincente lo saprà sicuramente Adidas, sponsor che negli ultimi anni ha saputo reinventare del tutto le maglie della Juventus, offrendo dei prodotti che sono stati venduti in tutto il mondo. Questa nuova maglia ha chiaramente qualcosa di rinnovato rispetto alle precedenti. La zebra sarà proprio il focus e nella seguente foto si vede la maglia di Pogba, il numero 10 che adesso la Juventus vuole recuperare in grande forma proprio per la prossima stagione. E voi che ne pensate? Preferite un tradizionalismo classico oppure siete d’accordo con questa ventata di novità? Non ci resta che svelare il dubbio non appena ci sarà l’ufficialità.