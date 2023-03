Pogba, punizione fatale: Juventus in ansia, c’è già l’esame verità

Paul Pogba si è fermato ancora una volta per un infortunio e nella giornata di domani svolgerà gli esami strumentali

La Juventus ha già complicato la sua partita nel posticipo domenicale dell’Allianz Stadium contro la Sampdoria.

Dopo i due gol di vantaggio dei bianconeri, con le firme di Gleison Bremer e Adrien Rabiot, la squadra di Allegri si è spenta improvvisamente. Nel giro di 60 secondi, infatti, la Sampdoria ha pareggiato i conti, prima con il gol di Augello e subito dopo con quello di Djuricic. Una partita che si è complicata improvvisamente per la ‘Vecchia Signora’ che già deve fare i conti con le assenze di Di Maria e Chiesa ma non solo. Nella mattinata di oggi, infatti, è arrivata l’ennesima notizia negativa su Paul Pogba. Durante la rifinitura mattutina il centrocampista francese si è fermato per un problema muscolare mentre provava a battere i calci di punizione. Problema che non gli ha permesso di essere tra i convocati per la gara di questa sera. L’ennesimo problema per l’ex Manchester United che quest’anno ha collezionato appena qualche scampolo di partita, dopo aver, di fatto, saltato un’intera stagione per il grave problema al ginocchio. Un infortunio che si porta dietro da tempo e che, di conseguenza, porta anche a problemi di altro genere, dovuti alla scarsa condizione fisica.

Juventus, domani gli esami strumentali per Pogba

La Juventus è molto preoccupata per le condizioni di Pogba, soprattutto in vista del ritorno di Europa League contro il Friburgo in Germania.

Adesso Pogba dovrà valutare l’entità del suo infortunio e nelle prossime ore si avrà già un esito definitivo. Infatti, secondo quanto riportato da Romeo Agresti, nella giornata di domani al J Medical sono previsti gli esami strumentali per Paul Pogba. Il francese si sottoporrà agli esami di rito per valutare l’entità del problema muscolare e gli eventuali tempi di recupero. Il timore per la Juventus è che si tratti di un altro stop più o meno lungo che costringerebbe il centrocampista