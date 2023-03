Infortunio gravissimo e futuro stravolto: la Juventus (ri)compone il muro

ll grave infortuno costringe la big a sacrificarlo: la Juventus fa le sue valutazioni e non esclude la possibilità

La Juventus ha vinto un’altra partita importante in campionato, superando 4-2 la Sampdoria, grazie alla doppietta di Adrien Rabiot.

Oltre all’ennesima prestazione maiuscola del centrocampista francese, un’altra notizia lieta per Massimiliano Allegri è il primo gol tra i professionisti di Matias Soulé che ha realizzato il definitivo 4-2. Sono tante, però, le note dolenti che arrivano dalla partita di ieri. Intanto l’ennesimo infortunio di Paul Pogba che si è fermato nella rifinitura mattutina di ieri, non prendendo parte alla gara contro la Samp. Nella giornata di oggi ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare all’adduttore che lo costringerà a fermarsi per almeno altri 20 giorni. Durante la gara, però, si sono fermati anche Bonucci e Bremer. Il primo ha rimediato un edema al perone ma dagli esami di rito sono state escluse fratture. Sembra lieve, invece, il problema del centrale brasiliano. Intanto la Juventus guarda con attenzione anche al calciomercato e proprio per la difesa avrebbe puntato un big.

Juventus, occhi su Kimpembe: infortunio e prezzo stracciato

La Juventus ha esigenza di rinforzare la difesa con un nuovo profilo di livello, che possa alzare il livello del reparto.

In vista della prossima stagione la ‘Vecchia Signora’ sta valutando diversi profili e uno di questi è il centrale del Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe. Il francese ha rimediato un grave infortunio, nello specifico una frattura al tendine d’Achille che lo ha costretto a terminare in anticipo la sua stagione. Già prima del grave incidente, il difensore non si era espresso ai suoi livelli abituali, costringendo il club parigino a fare delle valutazioni sul suo futuro, alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024. Come riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, il Paris adesso è intenzionato a liberare Kimpembe, visto il grave infortunio rimediato. La squadra di Galtier ha già ufficializzato l’arrivo di Milan Skriniar a parametro zero dall’Inter per la prossima stagione e ha esigenza di sfoltire il reparto. La Juventus ci sta facendo un pensiero, se pur il brutto infortunio costringe il club a fare delle valutazioni molto accurate. Il valore del giocatore non è in discussione, lo è invece il modo in cui potrà rientrare da uno stop di questo tipo. I bianconeri valuteranno attentamente la sua situazione e un’eventuale occasione di mercato a un prezzo stracciato.