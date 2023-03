Inter-Juventus, assenza pesante: non scenderà in campo

Inter-Juventus, tante assenze importanti per la sfida di Coppa Italia, adesso, non ci sarà nemmeno lui: i dettagli.

Inter-Juventus, sarà una sfida molto importante per il campionato. Attualmente i bianconeri, senza punti di penalizzazione, sarebbero secondi in classifica ma per il momento con meno quindici punti, i bianconeri, distano dalla zona Europa che conta, una sfida che in tal senso si preannuncia cruciale.

Tra le fila di entrambe le squadre, come si legge da comunicato, potrebbero non esserci alcuni giocatori importanti. L’ultimo verdetto arriva anche per l’Inter che oggi ha appreso le condizioni di un suo giocatore chiave che stamane ha eseguito gli esami strumentali post infortunio.

Inter-Juventus, Gosens a rischio: risentimento al gemello mediale della gamba sinistra

Questo il comunicato diramato ufficialmente dall’Inter, stamane, sui loro portali social: “Robin Gosens si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Alla lista degli indisponibili si aggiunge anche il calciatore nerazzurro. Come sappiamo, invece, per la Juventus difficilmente ci sarà Pogba, di nuovo fuori per infortunio. Anche Bonucci da monitorare giorno dopo giorno, idem Chiesa. Insomma la Juventus potrebbe rischiare di giocare una partita così importante con diversi uomini chiave fuori. Ma la grinta di Allegri non verrà, certamente, urtata da alibi. L’obiettivo sarà comunque la vittoria, nonostante la posta in gioco e nonostante la difficoltà dell’avversario. Partita che si preavvisa da cardiopalma.