Juventus, grana Pogba: “Non tiene tanto ai compagni”

In casa Juventus si guarda avanti dopo la bella vittoria sulla Sampdoria che ha rilanciato il traguardo quarto posto per l’undici bianconeri.

Una missione difficile ma non impossibile per i ragazzi di Massimiliano Allegri. Che nonostante l’handicap di 15 punti in classifica per la penalizzazione legata al “caso plusvalenze” ce la stanno mettendo tutta per risalire la china. Attendendo con ansia l’esito del ricorso.

Subito dopo Pasqua si dovrebbe avere un quadro definitivo del cammino della Juve in questo torneo di serie A. Nel frattempo però Vlahovic e soci sono chiamati a dare il massimo anche nelle altre competizioni nelle quali sono impegnate, vale a dire Europa League e Coppa Italia. Portare a casa almeno uno tra questi trofei sarebbe una grande soddisfazione per l’intera tifoseria. Ma non solo.

Juventus, la critica di Galia a Pogba ai microfoni di TvPlay

L’ex giocatore della Juventus Roberto Galia è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT e ha parlato del momento attuale della formazione bianconera. Soffermandosi dell’oggetto di discussione maggiore delle ultime ore. Vale a dire Paul Pogba, ancora una volta frenato da un infortunio.

“Se devo guardare quest’anno sono stati sicuramente spesi soldi per nulla. Se devo vedere un giocatore del suo calibro presentarsi in ritardo alla convocazione vuol dire che non tiene tanto alla squadra in cui si trova. Non tiene evidentemente tanto al suo mestiere e ai suoi compagni, a fine anno guarderei bene se avrà un futuro nella Juventus, dipende da entrambi le parti” sono le sue parole. Sono in tanti i tifosi bianconeri che hanno chiesto la rescissione del suo contratto, visto che finora i minuti giocati con l’undici di Allegri sono stati pochissimi finora.