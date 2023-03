Juventus e Roma in Europa League: UFFICIALE la partita trasmessa in chiaro

Juventus e Roma in Europa League, bianconeri e giallorossi giovedì prossimo saranno impegnati nel ritorno degli ottavi di finale.

Continua ad essere impegnata ogni tre giorni la Juventus, che potrà tirare il fiato solo a partire dalla prossima settimana, quando ci si fermerà per gli impegni delle nazionali.

I bianconeri giovedì proveranno a strappare un pass per i quarti di finale di Europa League in casa del Friburgo. Si riparte dall’1-0 dell’andata, con gol decisivo di Di Maria. A differenza di quanto successo nel turno precedente con il Nantes, stavolta i bianconeri sono chiamati a difendere il vantaggio, seppur minimo, conquistato all’Allianz Stadium la scorsa settimana. Massimiliano Allegri si augura che i suoi uomini possano essere più concreti: a Torino hanno sciupato un sacco di occasioni, che avrebbero potuto rendere più rotondo il risultato. Le differenze, in ogni caso, sono apparse nette rispetto ai tedeschi di Christian Streich. Comunque da non sottovalutare, soprattutto perché avranno pure il supporto del pubblico. Il club della città della Foresta Nera intanto è subito tornato a vincere in Bundesliga regolando il derelitto Hoffenheim, alla settima sconfitta consecutiva.

Juventus e Roma in Europa League, in chiaro il match dei bianconeri

La sfida con il Friburgo è in programma alle 18:45 e a differenza di una settimana fa sarà trasmessa in chiaro su TV8, oltre che su Dazn e sui canali Sky (201 e 252).

Per i bianconeri è un importante banco di prova dopo il 4-2 contro la Sampdoria ed in vista del derby d’Italia con l’Inter di domenica sera. Bonucci e compagni stanno continuando a recuperare punti preziosi per riavvicinarsi alle prime quattro, anche se l’eventuale cancellazione della penalizzazione potrebbe sconvolgere nuovamente la classifica. Non solo della Juventus ma dell’intera Serie A. La Signora coi 15 punti conquistati sul campo sarebbe momentaneamente seconda da sola proprio davanti all’Inter.