Calciomercato Juventus, da Vlahovic ad Osimhen: il ribaltone è servito

Calciomercato Juventus, intreccio Vlahovic-Osimhen e ribaltone decisivo. Il futuro del bomber sembra ormai segnato, ecco cosa sta succedendo.

In attesa di comprendere quella che sarà la chiosa di una stagione ricca di difficoltà e imprevisti, acuiti da una penalizzazione di quindici punti e una situazione giuridica che non hanno certamente aiutato a mettere la strada in discesa, il calciomercato juventino continua a rappresentare un argomento di interesse.

Questo nonostante la preliminare consapevolezza che le sentenze legate al caso plusvalenze, unitamente alle tante altre questioni che saranno affrontate nel prossimo futuro, influenzeranno non poco il modus operandi degli addetti ai lavori.

A Torino l’attenzione principale continua ad essere orientata sulle questioni di campo, alla luce degli ancora apertissimi spiragli che potrebbero permettere di inseguire il duplice obiettivo Europa League – Coppa Italia, tutt’altro che snobbabile e anzi rappresentante un autentico baluardo di speranza per una stagione che può ancora dirsi aperta e interessante.

Se a ciò si aggiunge il fatto che, escludendo la penalizzazione, la Juventus ha fin qui raccolto i punti necessari per arrivare tra le prime quattro, si comprende bene come l’annata possa definirsi tutt’altro che fallimentare, al netto di qualche passo falso, tra cui, su tutti, quello in Champions League.

Calciomercato Juventus, intreccio Vlahovic-Osimhen: hanno deciso

Rimuginare sul passato non ha adesso certamente grande senso. Piuttosto, si affronti il presente in modo conscio rispetto alle grandi potenzialità ad esso insite per poter apparecchiare interessanti discorsi futuri.

Questo non solo sul fronte delle entrate ma anche alla voce di cessioni, alle quali si aggiungeranno i diversi addii di elementi prossimi alla scadenza contrattuali e, almeno fin qui, ben lungi dal trovare un punto di incontro con la società per una permanenza. Restando nell’ambito degli addii di fine anno, una particolare attenzione susciterà certamente la vicenda Vlahovic.

Il serbo non ha fin qui reso quanto tutti si aspettassero, anche a causa di un lungo stop che ne ha certamente lenito fiducia e stato di forma. Finito nel mirino di diversi club di Premier League, abbiamo già visto come il Tottenham sembri aver abbandonato l’ipotesi di un affondo, preferendo il puntare ancora su Kane.

Lo stesso Chelsea, secondo Simon Philipps, avrebbe ponderato una posizione ben chiara. L’interesse Blues sarebbe infatti rivolto totalmente a Victor Osimhen. Graham Potter e colleghi sono consapevoli necessità di dare la priorità a un nuovo attaccante in estate.