Calciomercato Juventus, Rabiot da Guardiola: arriva l’ultimo oui

Per la Juventus è il momento chiave della stagione, visti i tanti impegni ravvicinati, ma non mancano mai le voci di calciomercato che la riguardano.

Il quarto posto in campionato è l’obiettivo minimo da raggiungere, ma la penalizzazione di 15 punti inflitta per il “caso plusvalenze” ha complicato il cammino degli uomini di Allegri. Che in attesa dell’esito del ricorso presentato devono dare il massimo e ottenere più punti possibili.

Certamente ci sono poi anche Europa League e Coppa Italia, competizioni nelle quali cercare di arrivare in fondo. Poco tempo per chi va in campo per pensare al proprio futuro. A quello deve pensarci di più la dirigenza, chiamata nel corso dell’estate a rinnovare un organico che sarà chiamato ad essere competitivo su più fronti. Rinforzi in arrivo in tutti i reparti e non potrebbe essere altrimenti, considerando che alla fine dell’attuale stagione potrebbero esserci diverse partenze.

Juventus, Rabiot con Guardiola al Psg?

Una delle partenze più probabili al momento pare essere quella di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sta disputando una stagione davvero super, anche dal punto di vista realizzativo. Ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e la Juventus vorrebbe tenerlo. Un nuovo accordo però si fa sempre più difficile.

Proprio il rendimento molto positivo ha fatto sì che su Rabiot si posassero gli occhi di tutti i maggiori club europei, soprattutto quelli della Premier League. Pronti a fare un’offerta molto convincente dal punto di vista economico. Calciomercato.it spiega come per il mediano possa esserci un ritorno al Psg. Ritorno caldeggiato anche da Fernandez, ex giocatore e tecnico dei transalpini. Che ha spiegato come Guardiola potrebbe essere l’allenatore adatto per il Psg e che Rabiot sarebbe un elemento ideale per il suo gioco. “Ha ritrovato serenità e un livello invidiabile. E’ un giocatore in grado di fare la differenza, ha tutte le qualità per farlo di nuovo qui. Ha indossato questa maglia, sa cosa significa a differenza di alcuni dei giocatori attuali. E io credo che lui abbia voglia di tornare” sono le sue parole.