Calciomercato Juventus, risoluzione per Pogba: la luce dopo le tenebre

Calciomercato Juventus: è un calvario infinito quello del centrocampista transalpino, costretto nuovamente a fermarsi.

Paul Pogba, seppur solo per qualche giorno, aveva ritrovato il sorriso. Dopo aver finalmente debuttato nel derby contro il Torino e raccolto l’ovazione dello Stadium, sembrava che il peggio fosse ormai alle spalle. Il centrocampista era pronto a dare una mano in un finale di stagione che potrebbe riservare ancora diverse soddisfazioni, con la Juventus in lotta su tutti e tre i fronti: campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Invece quelle sensazioni positive che aveva dato il suo ritorno in campo non erano altro che un’illusione. Prima la mancata convocazione per la sfida con il Friburgo per motivi disciplinari, poi la notizia di un nuovo problema muscolare. Pogba ne avrà almeno per 20 giorni, a causa di un fastidio all’adduttore. Un altro stop, l’ennesimo. Proprio nel momento in cui c’era bisogno di trovare un minimo di continuità, iniziando ad accumulare minuti su minuti. Il calvario, insomma, prosegue. E il “Polpo” non può essere sereno. Lo ha dimostrato senza mezzi termini ieri all’uscita dal J Medical quando, davanti a dei tifosi che chiedevano selfie e autografi, ha spiegato di “non esserci con la testa”.

Calciomercato Juventus, il club non pensa alla risoluzione: crede ancora in lui

Pochi minuti dopo la Juventus ha ufficializzato l’esito degli esami svolti dal giocatore transalpino. “Lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra, già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”, dice il comunicato.

Per rivedere Pogba in campo ci vorrà almeno un mese. La speranza è che possa recuperare in tempo per l’andata della semifinale di Coppa Italia con l’Inter, ma anche lo stesso Massimiliano Allegri si è stufato dei countdown. Pogba ha saltato praticamente tutta la stagione, facendo probabilmente ricredere la Juventus circa il suo ingaggio la scorsa estate. Nei giorni scorsi c’è chi ha parlato di possibile risoluzione del contratto a fine stagione, ma secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, si tratta di voci infondate. La Juventus infatti farà il possibile per recuperarlo, sia atleticamente che psicologicamente.