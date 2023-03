Patti chiari, amicizia lunga: bigiotteria Juventus, il gioiello resta a Torino

Patti chiari e amicizia lunga: la Juventus ha già deciso. Non si muove a Torino, futuro glorioso in bianconero.

Il mondo Juventus ci ha abituato in questi anni a vivere tutta una serie di novità e cambiamenti di non poco conto. Basti pensare alla tentata ma fallita rivoluzione con Sarri e Pirlo, sottintendente un anelito alla ricerca di un diverso modus operandi, per certi versi opposto a quello trapattoniano che da decadi contraddistingueva la visione calcistica in quel di Torino.

All’estetica è subentrata però nuovamente la ricerca di concretezza e pragmatismo, da epurarsi però da quella errata concezione di visione anacronistica o negativa ma da intendersi, piuttosto, come il frutto di un atteggiamento tipico di Allegri, da sempre grande tattico e uomo spogliatoio, amante della gestione dei calciatori e ben lungi da teorie cervellotiche e che, almeno a Torino, difficilmente sono riuscite a dare frutti.

Calciomercato Juventus, patti chiari e amicizia lunga: resta a lungo

Al contempo, va però evidenziato come in casa Juventus si sia registrata in questi anni anche una neonata tendenza nel puntare sui giovani. Non ci riferiamo solo a talentuosissimi profili quali Chiesa, Bremer o simili, arrivati in giovane età per il salto definitivo ma vantanti al contempo già una grande esperienza.

Soprattutto per esigenze, infatti, Allegri ha iniziato quest’anno a gettare nella mischia elementi funzionali e futuribili quali Fagioli, Miretti o Soule. A questi si aggiunga anche Kenan Yildiz, bianconero diciassettenne del quale aveva già parlato l’entourage sottolineando la comune volontà al voler proseguire il rapporto.

In tale direzione vanno anche gli ultimi aggiornamenti di TuttoJuve, a detta dei quali il giovane giocatore è destinato a rimanere a lungo, alla luce della volontà bianconera di trattenerlo e puntare su di lui.