Calciomercato Juventus, colpaccio in Bundesliga: testa a testa con l’Inter

Continua ad esserci un grande interesse da parte della tifoseria della Juventus riguardo le mosse future del club.

Siamo ormai entrati nella fase più calda della stagione. Con la formazione di Allegri che è impegnata su più fronti e che sta cercando di farsi largo non solo nel campionato di serie A ma soprattutto in Europa League, nel tentativo di portare a casa almeno un trofeo.

Nel frattempo la dirigenza deve però iniziare a pensare alla squadra del futuro. La Juventus infatti pare destinata a cambiare diverse pedine nell’ottica della prossima stagione. Alcuni giocatori si avvicinano alla scadenza del loro naturale contratto, mentre altri potrebbero essere ceduti altrove qualora arrivasse un’offerta alla quale sarebbe difficile dire di no. Facile pensare dunque che si cercheranno innesti in tutti i reparti, anche se appare chiara la volontà della società di voler puntare sempre più forte sulla linea verde e sui gioielli della Next Gen.

Juventus, su Van de Ven gli occhi di mezza Europa

Di giovani talentuosi però ce ne sono tanti in giro per l’Europa e il club bianconero sta senz’altro seguendo la crescita di alcuni di loro. Pronto magari a fare l’offerta giusta per portarlo a Torino per la prossima stagione. I rinforzi dovranno arrivare anche nel pacchetto arretrato e c’è un nome del quale si sta parlando.

E’ quello di Micky Van de Ven, difensore centrale del 2001 che gioca con la maglia del Wolfsburg in Bundesliga. Un vero e proprio colosso, alto 193 centimetri, calciatore che è cresciuto molto e che ha ovviamente degli ampi margini di crescita. La Bild ha parlato dell’interesse nei suoi confronti da parte della Juventus ma anche dell’Inter. Si potrebbe però scatenare una vera e propria asta, visto che su Van de Ven ci sarebbero anche Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal e Barcellona.