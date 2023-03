Doppietta Zidane, firma con la Juventus e si porta il nuovo 10: cosa sta succedendo

Doppietta Zidane, sfoglia la margherita l’ex tecnico del Real Madrid: tanti i top club che in questo momento gli fanno la corte.

Zinedine Zidane attende. E lo fa con la calma olimpica di chi ha vinto tutto quello che c’era da vincere e riesce in qualche modo a fare a meno del calcio. La sua volontà è quella di tornare ad allenare presto ma vuole dare priorità al progetto che gli verrà sottoposto.

Deve essere un progetto convincente, stimolante, fatto su misura per lui. Sognava di poter diventare il commissario tecnico della nazionale francese, ma la riconferma di Didier Deschamps – suo compagno di spogliatoio ai tempi della Juventus – sulla panchina della Francia ha scombussolato quelli che erano i suoi piani. Motivo per cui tornerà verosimilmente alla guida di un club. Non sono poche le squadre che effettueranno un sondaggio per l’ex trequartista. A cominciare dal “suo” Real Madrid, la squadra con cui è entrato nella storia vincendo tre Champions di fila. I Blancos a fine stagione faranno le loro valutazioni su Carlo Ancelotti, appetito anche da alcune prestigiose nazionali: nei mesi scorsi si è parlato del Brasile. Ma al momento è improbabile un ritorno di “Zizou” a Madrid.

Doppietta Zidane, con “Zizou” arriverebbe anche Hazard

Sono invece sempre più insistenti i rumors che lo vogliono sulla panchina del Psg. Lui, l’uomo delle tre Champions League consecutive, sarebbe l’uomo giusto per portare la coppa dalle grandi orecchie a Parigi, il grande sogno irrealizzato dell’emiro Al-Khelaifi.

Non è detto però che nel suo futuro possa esserci anche la Juventus. Zidane è rimasto molto legato a Torino, una delle più importanti tappe della carriera da calciatore. E raccogliere l’eredita di Massimiliano Allegri lo stuzzica, anche se è consapevole del fatto che sia una sfida più difficile rispetto al Psg. Ma come sarebbe la Juventus di Zidane? Arrivano conferme – lo scrive Football Express – sul possibile ingaggio di Eden Hazard da parte del club bianconero nel caso in cui dovesse arrivare l’allenatore francese. “Zizou” stravede per l’ex Chelsea, che al Real Madrid in questo momento non è altro che un esubero.