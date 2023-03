La Juventus fa gli auguri a Pogba ma la richiesta è spiazzante: “Via subito”

Juventus, la società bianconera ha fatto sui social gli auguri a Pogba, che oggi compie 30 anni: ma la richiesta dei tifosi è quasi inaspettata

Oggi Paul Pogba compie 30anni. Toccando sicuramente un traguardo importante per la propria vita, non solo professionale. Il francese non è più un ragazzino, e questo lo stiamo vedendo anche per i molteplici infortuni che lo hanno costretto ad un nuovo stop.

Ed è per questo che tra i tifosi della Juve c’è malumore. E anche tanto. Ci si aspettava, da Paul, qualcosa di diverso in questa stagione. Un aiuto ad una squadra che lo ha corteggiato, voluto, preso, e che mai fino al momento è riuscito a goderselo. Forse anche per delle scelte sbagliate la scorsa estate quando con il Mondiale all’orizzonte e dopo il primo stop la decisione di una terapia conservativa non ha dato i frutti sperati.

Juventus, i tifosi “cacciano” Pogba

Ed è anche per questo che i tifosi non nascondono in nessun modo quello che è un problema nei confronti del centrocampista che ritornerà in campo, anche se nulla è sicuro, dopo la sosta. Sotto il post su Twitter dove la Juventus fa gli auguri all’ex Manchester United i commenti dimostrano come sia stata presa una decisione. “Mandatelo via” è il commento forse più carino.

Stipendio da top player ma presenze due. Solamente spezzoni. Un rientro ch sembrava vicino diverse volte e poi ricadute. Siamo certi che nemmeno Pogba sia felice, anzi dopo le ultime visite lo hanno candidamente all’uscita del J|Medical. Ma al momento il rapporto tra lui e la tifoseria è ai minimi storici. Noi ovviamente speriamo che le cose possano andare in maniera diversa e magari da aprile che lo stesso possa regalare le gioie che servono per concludere al meglio una stagione tribolata.